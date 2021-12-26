الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

وزير الاعلام : قطاع الإعلام بكامله متضرر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

الأحد، 26-12-2021 03:49 م

هكذا علقت ديانا كرزون على قرار إعتزال أدهم نابلسي - فيديو

30681f8c-fdfe-413d-81a0-97ccda38e1ee


الوكيل الإخباري - علقت الفنانة ديانا كرزون في كواليس حفلها الأخير في اكسبو دبي على خبر اعتزال الفنان أدهم النابلسي، مؤكدة أنها لا تتدخل بأحد احتراماً للناس.

وقالت النجمة في لقاء مع برنامج ET بالعربي إن "كل الناس بتعرف أنني لا أتدخل بأحد احتراما لكل الناس. أنا عندي وجهة نظري أحتفظ فيها، وكل الناس بتعرف أنه أنا بعمري ما طلعت حكيت على أي أحد. إن كان مع أو ضد، وأنا بعمري ما كنت ضد. والحمدالله يعني الـ CV ببين أن ديانا ليس لديها أي مشاكل".

اضافة اعلان

 

وتابعت: "أدهم صوت رائع وفنان مبدع وقدم الكثير من الأغاني الناجحة".


وأضافت: "اتركوه بحاله، هذا قراره الشخصي، احترموا قراره.. احترموا يلي هو فيه..أنا بالمرة مش ضد يلي حاكاه لأن الناس لن تشعر بما هو هو حاسس فيه".

 

 

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f582dd65-ba29-44b9-83b3-181eb4e66c7a

الفنان عمر العبداللات سفيراً للفنانيين العرب لعام 2022

1_6

شاهد...ياسمين عبد العزيز تلهو بطريقتها العفوية مع صديقاتها في أوروبا

سسس-9

أنغام وأصالة تجتمعان لأول مرة بعد خلافاتهما في حفل موسم الرياض

img-211225071334-20-friends-main-25-12-2021

فيلم اصحاب ولا اعز يتصدر الترند فور طرح البوستر الخاص به

42c526ade4

نانسي عجرم تستقبل 2022 بحفل غنائي في مصر

أوزجان-دينيز-1

قضية أوزجان دينيز وفايزة أكتان ترند تركيا

أخبار متعلقة
ادهم-النابلسي-1

شاهد...اول تصريحات لـ ادهم النابلسي بعد اعتزاله

3-Adham-Nabulsi-01_Facebook-@adham.nabulsi

الفنان الأردني أدهم النابلسي يعلن اعتزاله الغناء