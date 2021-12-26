هكذا علقت ديانا كرزون على قرار إعتزال أدهم نابلسي - فيديو

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة ديانا كرزون في كواليس حفلها الأخير في اكسبو دبي على خبر اعتزال الفنان أدهم النابلسي، مؤكدة أنها لا تتدخل بأحد احتراماً للناس.



وقالت النجمة في لقاء مع برنامج ET بالعربي إن "كل الناس بتعرف أنني لا أتدخل بأحد احتراما لكل الناس. أنا عندي وجهة نظري أحتفظ فيها، وكل الناس بتعرف أنه أنا بعمري ما طلعت حكيت على أي أحد. إن كان مع أو ضد، وأنا بعمري ما كنت ضد. والحمدالله يعني الـ CV ببين أن ديانا ليس لديها أي مشاكل".

اضافة اعلان

وتابعت: "أدهم صوت رائع وفنان مبدع وقدم الكثير من الأغاني الناجحة".



وأضافت: "اتركوه بحاله، هذا قراره الشخصي، احترموا قراره.. احترموا يلي هو فيه..أنا بالمرة مش ضد يلي حاكاه لأن الناس لن تشعر بما هو هو حاسس فيه".

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة