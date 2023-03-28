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الثلاثاء، 28-03-2023 03:45 م

هل اقتبست مي عز الدين أزياءها من مسلسل عالمي؟

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الوكيل الإخباري-حالة من الجدل أُثيرت الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام الفنانة مي عز الدين وأبطال مسلسل "سوق الكانتو" باقتباس تصميم الأزياء التي ظهروا بها في المسلسل المعروض حالياً في دراما رمضان، من المسلسل العالمي peaky blinders أو "الأقنعة الهزيلة".

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وكشف مصدر من داخل العمل في تصريحات خاصة لـ"لها"، أن مسلسل "سوق الكانتو" يمثل فترة زمنية معينة كانت الموضة فيها متشابهة تقريباً، مؤكداً أنه غير مقتبس من أي عمل فني آخر، بالقول: "معروف إن الفترة دي كانت الموضة في العالم كله متشابهة وأي عمل بيتكلم عن الفترة دي هنلاقي الملابس شبه بعضها".


وأضاف: "اتهامات اقتباس الملابس لم تمس مي عز الدين لوحدها، لكن قيل إن كل أزياء أبطال المسلسل مأخوذة من أعمال أخرى، ومنهم أمير كرارة، لكن أؤكد أن مسلسل "سوق الكانتو" ليس مقتبساً من أي عمل، وأنه مختلف تماماً".


ويشارك في بطولة "سوق الكانتو" الفنانون: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، كمال أبو رية، عبد العزيز مخيون، ثراء جبيل، مها نصار... والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حقبة العشرينيات من القرن الماضي.

 

لها


 




 

 


 

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