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الأحد، 26-11-2023 02:27 م

هنا الزاهد تتجاوز أزمة طلاقها بهذه الطريقة!

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الوكيل الإخباري - تجاوزت الفنانة هنا الزاهد أزمة طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث واصلت عملها وانتهت من تصوير أحدث أفلامها "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تشارك في بطولته الفنان هشام ماجد.

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وأعلن هشام ماجد انتهاء التصوير عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" ونشر صورة من الاحتفال بانتهاء تصوير الفيلم وكتب معلّقاً: "فركش الفيلم الحمد لله وتممهالنا بالخير يا رب"، لتعلّق عليه هنا قائلةً: "استمتعت بالعمل معكم كالعادة".


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يعيشان حياة تعيسة، ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأساً على عقب.

 

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