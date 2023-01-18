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الأربعاء، 18-01-2023 11:48 ص

هنا الزاهد تحرج مذيعة على الهواء

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الوكيل الإخباري-أحرجت الفنانة هنا الزاهد مذيعة الراديو لينا الطهطاوي، خلال لقاء معها في أحد البرامج الإذاعية حينما سألتها عن قصة الخاتم الذي ترتديه المذيعة.

ونشرت هنا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو من اللقاء ظهرت فيه هنا وهي تسأل لينا، بطريقة عفوية وكوميدية، قائلة: "ممكن تحكلنا حكاية الخاتم اللي أنتي لسة شارياه".
لترد عليها لينا بطريقة غريبة قائلة: "قالتلي هنا إن الخاتم حلو"، واستكملت ضاحكة: "الخاتم جواه قلب".

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وعلقت هنا على الفيديو كاتبة: "دوشتيني  بالخاتم اللي جواه قلب، يارتني ما قلت حلو".


يذكر أن هنا الزاهد تستعد خلال الفترة القادمة لطرح مسلسل "سيب وأنا أسيب" والذي يشاركها في بطولته أحمد السعدني، حيث انتهت من تصويرة خلال الفترة الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

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