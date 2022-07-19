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الثلاثاء، 19-07-2022 10:55 ص

هنا الزاهد تكشف عن أصعب و أكثر دور يمثلها خلال مسيرتها الفنية

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن أصعب وأكثر دور يمثلها خلال مسيرتها المهنية.

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وفي التفاصيل اجابت هنا الزاهد على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي حول "ماهو أصعب دور في حياتها الفنية؟"، قائلة: "أصعب دور قدمته شخصية هند في مسلسل أنا وهي".

 

وأوضحت أيضا الفنانة عن أكثر دور يمثل شخصيتها في الواقع بعد سؤال أحد متابعيها :" ما أكثر شخصية مثلتيها وحسيتي أنها شبهك ؟ "، لتجيب عن دورها في فيلم " بحبك " 

 

وكان قد تصدر فيلم بحبك منصات التواصل الإجتماعي ودور السينما من لحظة طرحه في 7 تموز ولغاية اليوم في جميع الدول حول العالم .

 


 



 




 

 


 

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