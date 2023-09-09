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السبت، 09-09-2023 11:23 ص

هند صبري تنتهي من تصوير الجزء الثاني من "البحث عن علا"

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الوكيل الاخباري- اكدت مصادر مقربة من الفنانة هند صبري، انها انتهت من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت المصادر قد كشفت لموقع "لها" في بداية شهر آب (أغسطس) الماضي، أن هند صبري بدأت في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها "البحث عن علا"، في سرّية تامة، تجنّباً لحرق أحداثه، وأن الشركة المنتجة منعت طاقم العمل من الإدلاء بأي تصريح حول المسلسل في أي من وسائل الإعلام.

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ويُعد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" استكمالاً لأحداث جزئه الأول، التي تتمحور حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها والبحث عن الحب، مع مراعاة المسؤوليات التي تقع على عاتقها.


 




 

 


 

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