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الإثنين، 26-06-2023 12:48 م

هيا الشعيبي تحصل على الثانوية العامة بعمر 44 عاما -صورة

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الوكيل الإخباري- فاجأت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي،بإعلان حصولها على شهادة الثانوية العامة حاليا رغم تخطيها الأربعين من عمرها.

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وأعلنت الشعيبي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تخرجها من المرحلة الثانوية بكلمات مليئة بالفرحة والشعور بالإنجاز مصحوبة بصورة بملابس التخرج.

وكتبت الشعيبي (44 عاماً): "(وآخرُ دعَوَاهُمْ أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).. كان الطريق طويلاً وصعبًا وكان الوصول على قدر المشقة مهيباً وعظيماً".


وأضافت: "الحمد لله ما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله الحمد لله على البلوغ ثم نسألك اللهم التمام تم بحمد الله تخرجي من الثانوية العامة| قسم الأدبي".


واختتمت: "الحمد الله الحمد الله كافحت وصبرت ونجحت ونسيت كل شيء تعبني بحياتي أنا وايد مستأنسة واللهم لك الحمد".

 


العين الاخبارية

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