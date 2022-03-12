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السبت، 12-03-2022 02:30 م

هيا الشعيبي تعلن انتصارها على إلهام الفضالة في القضية - فيديو

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الوكيل الإخباري - اعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي براءتها في القضية المرفوعة ضدها من قبل زميلتها ومواطنتها إلهام الفضالة، بعد خلافات حادة قضت على صداقتها وطيدة كانت تجمعهما قبل تحوّلها إلى عدواة شديدة.

ونشرت الشعيبي في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة محاميها، معلقةً بقولها: "براءة الفنانة هيا الشعيبي من شكوى كيدية مرفوعة من المدعوة الهام الفضالة بعد ترافع المحامي الدكتور سعد الحسين الذي أكد على ثقته بالقضاء الكويتي الشامخ".

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وكانت محامة الفضالة، مريم البحر، قالت في منشور لها: "بعد صدور حكم بإحالة الدعوى المدنية ضد فنانة مشهورة، المحامية مريم البحر تطالب بتعويض 50 ألف دينار لصالح موكلتها الفنانه الهام الفضالة في الدعوى المدنية".

 

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