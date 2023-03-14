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الثلاثاء، 14-03-2023 12:50 م

هيفاء وهبي تطالب بسجن هؤلاء !

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الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنها اختارت اللجوء إلى القانون لتأخذ حقها من المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحت جمهورها بأن يحذو حذوها.

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وفي حديث لـone tv، قالت هيفاء وهبي: "لأنه أأمن شيء يجيبلي حقي هو القانون، وهذه رسالة لغيري من الناس وبقول لهم أي حد يضايقكم على السوشال ميديا لازم ينحبس وياخد جزاءه ولازم تلجأوا للقضاء"، مضيفة: "السوشال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يأخذوا جزاءهم ويتم معاقبتهم وحبسهم فوراً".


هذا وكانت هيفاء وهبي تقدمت بشكوى قضائية إلى النيابة العامة الاستئنافية وإلى الإنتربول أيضا، لتأخذ صفة دولية ضد كل من يتجرأ عليها أو يحاول الإساءة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تعرضها لحملات مسيئة وتعليقات تنمر بحقها في الأشهر الماضية، كان بينها نشر صور ومقطع فيديو لها من كواليس حفلها بالمملكة العربية السعودية، التقطت من زاوية أظهرتها بملامح مختلفة كثيرًا.

 

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