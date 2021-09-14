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الثلاثاء، 14-09-2021 12:28 م

إحتفلت ميدو ووكر بعيد ميلاد والدها الراحل بول ووكر - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت إبنة الممثل العالمي الراحل بول ووكر، ميدو، صورة لها برفقة والدها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

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وكانت ميدو تبحث عن طريقة مناسبة للإحتفال بعيد ميلاد والدها، الذي رحل عنها بعد حادث سير مأساوي، وعلقت قائلة :" كنت أفكر في والدي ، وجدت نفسي أفكر في شغفه بالمحيطات، بإنقاذ الحيوانات ، بمساعدة الناس وشغفه بالنوايا الحسنة التلقائية . 


وتابعت ووكر :"أريد مشاركة هذا الجزء منه مع الآخرين أنا فخور للغاية بإطلاق مؤسسة بول ووكر في عيد ميلاده لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل للاحتفال بوالدي".

 


 

المصدر - الفن 

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