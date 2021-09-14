إحتفلت ميدو ووكر بعيد ميلاد والدها الراحل بول ووكر - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت إبنة الممثل العالمي الراحل بول ووكر، ميدو، صورة لها برفقة والدها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

اضافة اعلان



وكانت ميدو تبحث عن طريقة مناسبة للإحتفال بعيد ميلاد والدها، الذي رحل عنها بعد حادث سير مأساوي، وعلقت قائلة :" كنت أفكر في والدي ، وجدت نفسي أفكر في شغفه بالمحيطات، بإنقاذ الحيوانات ، بمساعدة الناس وشغفه بالنوايا الحسنة التلقائية .



وتابعت ووكر :"أريد مشاركة هذا الجزء منه مع الآخرين أنا فخور للغاية بإطلاق مؤسسة بول ووكر في عيد ميلاده لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل للاحتفال بوالدي".





المصدر - الفن