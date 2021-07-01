الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 12:47 م

وائل كفوري يعلن موعد حفله في السعودية

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الوكيل الإخباري - بعد سلسلة من الحفلات الغنائية الناجحة التي بدأت قبل أسابيع في المملكة العربية السعودية، والتي حققت نجاحاً واسعاً على مدار الأسابيع الماضية، ليتجدد البرنامج الغنائي بنجوم الغناء في العالم العربي خلال موسم غنائي قوي نكشف عن تفاصيله من خلال نواعم.

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13 حفلة
علمت نواعم أن الهيئة العامة للترفيه والثقافة تخطط لموسم غنائي جديد من خلال 13 حفلة غنائية ضخمة تستمر حتى موسم عيد الأضحى المقبل، على أن تكون في معظم الحفلات في جدة، حيث بدأت بالهضبة عمرو دياب يوم 18 حزيران/يونيو الماضي يليه محمد حماقي، ويجري حالياً الاتفاق مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي حيث من المقرر أن تقدم حفلاً غنائياً ضخماً في جدة كل أسبوع.


وائل كفوري ونانسي عجرم
ومن النجوم التي تستعد جدة لاستقبالهم خلال الفترة القادمة وائل كفوري بعد نجاح حفله الأخير في الرياض الذي تشارك فيه مع ملكة الإحساس إليسا، بالإضافة إلى نانسي عجرم التي تعاقدت بالفعل على حفل غنائي في جدة، ونوال الكويتية التي انضمت هي الأخرى إلى نجوم حفلات جدة، على أن تحيي حفلها الغنائي في الرياض يوم 1 تموز/يوليو لتبدأ به خريطتها الغنائية لموسم صيف 2021.


ويجري حالياً الاتفاق مع باقي نجوم الغناء، ومن بين الأسماء المرشحة لاستكمال خطة موسم جدة الغنائي أنغام والملكة أحلام وفارس الأغنية العربية عاصي الحلاني والنجمة الذهبية نوال الزغبي، على أن تعلن هيئة الترفيه والثقافة عن خطتها القادمة خلال الفترة المقبلة.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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