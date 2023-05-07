والد زوجة حسن شاكوش يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الخلاف

الوكيل الإخباري- قال طارق السيد، والد ريم زوجة حسن شاكوش: “نشكر ربنا إنه عافانا، كان فيه اختلاف في وجهات النظر، وبنتنا مش قادرة تكمل معاه، بقالهم شهرين متجوزين، الاختلاف في أسلوب الحياة والطباع والحمد لله إنه ظهر بدري، هي رفضت الوضع اللي شافته.. طلَّعها من البيت وخد كل حاجتها حتي حاجتها الشرعية؛ الدهب بتاعها والقائمة بتاعتها”.



وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الحكاية": “المشاكل بدأت في نصف رمضان وهي مشاكل عائلية وما أحبش أتكلم فيها، كلامه إنها كانت متجوزة قبل كدة، دة كذب، ولو صح يعمل فينا بلاغ والمحامي بتاعه أقر إن كلامه مش صحيح"

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وتابع: “بنتي حالتها أقسم بالله العظيم ممتازة، واللي قالته لي مينفعش أقوله على الملأ.. احنا بنستر بناتنا، معندناش وقت للكلام الفاضي”.

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