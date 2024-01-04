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الخميس، 04-01-2024 02:42 م

وفاء عامر تتعاون مع زوجها محمد فوزي في دراما رمضان المقبل

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الوكيل الإخباري - استطاع المنتج محمد فوزي أن يقنع زوجته الفنانة وفاء عامر بالانضمام إلى فريق عمل مسلسل "بدون مقابل" الذي يخوض به الفنان هاني رمزي موسم دراما رمضان المقبل.

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وتعاقدت وفاء بالفعل على المسلسل الذي يخرجه جمال عبد الحميد ويشكّل عودةً له إلى الدراما بعد غياب لفترة طويلة.


ويشارك هاني رمزي في المسلسل الفنانون: داليا البحيري، محمد أبو داود وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف حسام موسى ومن المقرر الإعلان قريباً عن أسماء باقي فريق العمل.

 

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