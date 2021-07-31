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السبت، 31-07-2021 02:40 م

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

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انتصار الشراح


الوكيل الإخباري - توفيت اليوم الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج في لندن إذ نقلت الى احدى المستشفيات هناك بعد انتكاس حالتها الصحية في الكويت.  

وتعتبر الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات و البرامج الكوميدية. 

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ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي" و برنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية. 
والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.

 

المصدر :سكاي نيوز 


 




 

 


 

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