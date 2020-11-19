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الخميس، 19-11-2020 10:56 ص

وفاة الفنان المصري فايق عزب إثر إصابته بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - وافت المنية الفنان المصري الكبير فايق عزب صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض، إذ خضع مؤخرا لجراحة من اجل توسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته وهو ما تسبب له بالشلل، كما اصيب ايضا بفيروس كورونا، ومن المقرر ان يتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم الخميس.

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ونشر خالد فايق ابن الفنان الراحل خبر الوفاة قائلاً: "الوالد فايق عزب فى ذمة الله. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمقابر الإسماعيلية".

 

وولد الراحل في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة "ابن حزم الأولية"، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.


ونال كأس أفضل ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة.

 

لها

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