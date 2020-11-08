الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 03:57 م

وفاة المخرج الأرجنتيني ​فيرناندو سولاناس​ بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ توفي المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأرجنتيني فيرناندو سولاناس، والمعرف بإسم "بينو سولاناس" اثر اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ84 عاماً، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وقد اعلنت وزارة الخارجية الارجنتينية، خبر وفاة سولاناس ، وذلك بعد مرور أيام قليلة من دخوله احدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية .

 

 

المصدر : الفن 

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