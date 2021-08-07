وفاة المخرج والكاتب الأردني الكبير سعود خليفات

الوكيل الإخباري - توفي صباح السبت، المخرج الأردني سعود فياض خليفات، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد حياة مليئة بالإنجازات على صعيد الدراما الأردنية.

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المخرج الأردني وهو والد الزميلة لنا خليفات، من مواليد مدينة السلط عام 1943، نال شهادة البكالوريوس في علم النفس من الجامعة الأردنية عام 1967، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.



و للراحل خليفات العديد من الأعمال منها تمثيلية "القفاز" عام 1969، و"لحن البوادي" عام 1973، و"بيت بلا رجل" 1979، مسلسل "قرية بلا سقوف" 1982، و"شمس الأغوار" 1980، "الصقر" 1984، "الطواحين" 1983، "جروح" 1984، "الوافي" 1985، "المحراث والبور" 1988، "وجه الزمن" 1994، "التبر والتراب" 1989، "السقاية" 1995، ومسلسل "أم الكروم" 1997، و"الأنباط" 1997.





