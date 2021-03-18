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الخميس، 18-03-2021 10:14 ص

وفاة المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما

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الوكيل الاخباري - توفيت مساء امس الأربعاء المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس.

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وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن الفنانة ميادة بسيليس توفيت عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.


ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية .

 

وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.


وولدت المطربة السورية ميادة بسيليس عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.


وصدر للمطربة الراحلة 14 ألبوم بداية من العام 1986، حيث كانت البداية مع البوم "يا قاتلي بالهجر" وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.


وتعتبر أغنيتها "كذبك حلو" التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة.


وفي عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان "إلى أمي وأرضي" وهو عمل تأخر موعد صدوره كثيرا و لكنه كان في المستوى الذي أمله واعتاده جمهور ميادة منها، كما قامت ميادة أيضا خلال مسيرتها الفنية بغناء العديد من الشارات لمسلسلات كبيرة مثل: "إخوة التراب" و"أيام الغضب".


وأحيت ميادة الكثير من الحفلات في مختلف المحافل من أبرزها حفل في مجمع "قصر الفنون الجميلة" في سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة، وحفلتاها في دار الأوبرا في مدريد وفي دار الأوبرا المصرية عام 1998.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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