وفاة الملحن الشهير روميو لحود عن 92 عاماً

الوكيل الإخباري-توفي روميو لحود الملحن والمخرج ومصمم الاستعراضات والمؤلف اللبناني صباح اليوم في 22 نوفمبر 2022 عن عمر يناهز 92 عاماً.

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وأعلنت عن خبر الوفاة عدد من وسائل الاعلام اللبنانية، ونعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ويصادف وفاة روميو لحود في اليوم نفسه الذي يحتفل فيه لبنان بعيد الاستقلال، ولفت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى هذه المصادفة، وكتب أحد المغردين: "وهيك عيد الاستقلال أخد معو هامة وطنية عظيمة. الله يرحم نفسك روميو لحود.. عزاؤنا لعيلتك الصعيرة ولعيلتك الكبيرة بكل العالم".



شاركت إليسا صورة للراحل وعلقت عليها وكتبت: "أستاذ روميو.. شو بشع الفراق لو كيف ما كانت الظروف.. بتشرف اني عرفتك وغنيت من أعمالك وعاصرت ابداعك.. وانشالله روحك بتضل حاضرة بكل عمل منستعيدو إلك".





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