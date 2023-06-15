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الخميس، 15-06-2023 04:25 م

وفاة الممثلة البريطانية غليندا جاكسون الحائزة جائزتي أوسكار

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الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة البريطانية غليندا جاكسون، التي فازت بجائزتي أوسكار قبل أن تكرس نفسها للعمل السياسي في حزب العمال، عن 87 عاماً، وفق ما أعلن وكيل أعمالها الخميس.

وقال ليونيل لارنر "توفيت غليندا جاكسون، الممثلة والسياسية الحائزة على جائزة أوسكار مرتين، بسلام في منزلها في بلاكهيث بلندن، بعد معاناة قصيرة مع المرض، محاطة بأسرتها".

وأضاف "لقد انتهت أخيراً من تصوير ذي غرايت إسكايبر مع مايكل كين".

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