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الخميس، 19-11-2020 10:43 ص

وفاة رمزي نجار متأثراً بإصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ توفي الخبير في الإعلان والإعلام والكاتب اللبناني رمزي نجار متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

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وقد نعاه شقيقه الكاتب اللبناني مروان نجار عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث انه نشر صوراً لشقيقه الراحل ،وارفق الصور بتعليق :"شقيقي الأصغر والكبير ذلك المارد "المميّز" الجميل رمزي صِرنا بلا حكمته وحنانه "أقفرت دنياي" فبأيّ ذكاءٍ بأيّ نفاذ رؤية وبُعد رؤيا بأيّ سحرٍ وخبر سعيد بقي لي أن أفرح الآن"؟".

 

المصدر : الفن 

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