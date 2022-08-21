وفاة فنان تركي بعد صراع مع السرطان

الوكيل الإخباري-توفي الممثل التركي سيفان كانوفا، يوم أمس السبت، خلال تواجده في المشفى، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وكان سيفان كانوفا قد تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية، نتيجة سوء حاله مع المرض، فخضع على أثرها لأكثر من عملية جراحية، وبقي في المستشفى فترة، حيث ظهر بفيديو من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، تكلم خلاله عن حالته الصحية، وكشف المعلومات السابقة.

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الجدير بالذكر، أن سيفان كانوفا هو أحد أبطال مسلسل "ما ذنب فاطمة جول" بشخصية المحامي نذير، الذي أدت بطولته الممثلة بيرين سات، وإنجين أكيوريك.





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