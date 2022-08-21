الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 02:59 م

وفاة فنان تركي بعد صراع مع السرطان

intensive_care_heart


الوكيل الإخباري-توفي الممثل التركي سيفان كانوفا، يوم أمس السبت، خلال تواجده في المشفى، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان سيفان كانوفا قد تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية، نتيجة سوء حاله مع المرض، فخضع على أثرها لأكثر من عملية جراحية، وبقي في المستشفى فترة، حيث ظهر بفيديو من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، تكلم خلاله عن حالته الصحية، وكشف المعلومات السابقة.

اضافة اعلان


الجدير بالذكر، أن سيفان كانوفا هو أحد أبطال مسلسل "ما ذنب فاطمة جول" بشخصية المحامي نذير، الذي أدت بطولته الممثلة بيرين سات، وإنجين أكيوريك.

 

 


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66666666666666

شيرين عبد الوهاب تقبل يد طبيبها وتشكره على مسرح مهرجان قرطاج .. فيديو

WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.07.15 PM (2)

عمر العبداللات يشعل حفل العقبة بحضور جمهور غفير

نسرين-طافش-وزوجها

أول رد من زوج نسرين طافش حول أنباء انفصالهما

2458670_1660889502

طفولة رجل تصدر مواقع التواصل الفترة السابقة .. هل استطعتم التعرف عليه ؟

17-02-22-871348238

ماجد المهندس يحصد 2.5 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة لندن

الفنانة-شكران-مرتجى

شكران مرتجى تنعى بسام لطفي بهذه الكلمات

أخبار متعلقة
a9df0687-5180-41d0-b3fc-19907d420423

وفاة فنان عالمي بعد يوم واحد من إعلان خاطئ لموته -صورة

886

تدهور الحالة الصحية لهشام سليم بعد اصابته بالسرطان