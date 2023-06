وفاة فنان شهير اثر حادث سير- صورة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل تريت ويليامز نتيجة حادث دراجة نارية، عن عمر يناهز 71 عامً.

وتصدر خبر وفاة الأسطورة تريت ويليامز إثر حادث سير، محركات البحث العالمية

وقال ممثله، باري ماكفرسون: "لقد قُتل بعد ظهر هذا اليوم، كان يذهب يسارًا أو يمينًا وقطعته سيارة. لقد كان ألطف رجل. كان موهوبًا جدًا".وإمتدت مسيرة ويليامز المهنية لعقود من الزمن، مع ظهوره في برنامج "Blue Bloods" هذا العام وظهر في ما يقرب من 100 حلقة من "Everwood" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بشخصية دكتور أندرو براون، ولعب دور بيرجر في "Hair" عام 1979.كان ويليامز مرشحًا لجائزة غولدن غلوب ثلاث مرات، عن أعماله في "Hair" و "Prince of the City" و "A Streetcar Named Desire.". كما حصل على ترشيح لجائزة إيمي لأفضل ممثل عن عمله في The Late Shift عام 1996.





الفن