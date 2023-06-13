الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج الشامل ونسبة النجاح (67.2٪)

إعلان نتائج امتحان الشامل -رابط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

10 إصابات بعدة حوادث منفصلة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الرئيس الفلسطيني يصل إلى بكين في زيارة تستمر 3 أيام

الجيش يعلن عن الاستفادة من البعثات العسكرية الخارجية

مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الخدمة المدنية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

الثلاثاء، 13-06-2023 09:25 ص

وفاة فنان شهير اثر حادث سير- صورة

main_image639986b7a5e97


الوكيل الإخباري- توفي الممثل تريت ويليامز نتيجة حادث دراجة نارية، عن عمر يناهز 71 عامً.

اضافة اعلان

 

وتصدر خبر وفاة الأسطورة تريت ويليامز إثر حادث سير، محركات البحث العالمية

 

وقال ممثله، باري ماكفرسون: "لقد قُتل بعد ظهر هذا اليوم، كان يذهب يسارًا أو يمينًا وقطعته سيارة. لقد كان ألطف رجل. كان موهوبًا جدًا".وإمتدت مسيرة ويليامز المهنية لعقود من الزمن، مع ظهوره في برنامج "Blue Bloods" هذا العام وظهر في ما يقرب من 100 حلقة من "Everwood" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بشخصية دكتور أندرو براون، ولعب دور بيرجر في "Hair" عام 1979.كان ويليامز مرشحًا لجائزة غولدن غلوب ثلاث مرات، عن أعماله في "Hair" و "Prince of the City" و "A Streetcar Named Desire.". كما حصل على ترشيح لجائزة إيمي لأفضل ممثل عن عمله في The Late Shift عام 1996.

 


 

الفن


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwww

عمر العبداللات يلتقي الجمهور السعودي في "تبوك".. الجمعة

FB_IMG_1675597009410

الكينج محمد منير يحيي حفلا جديدا في جدة

elbashayer-2023-06-12_796821

سميرة سعيد تطالب بوضع قانون دولي للذكاء الاصطناعي

11111111111

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع

8ipj-8-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

طفلة تقتحم مسرح وائل كفوري خلال حفله في قبرص -فيديو

نضال-الاحمدية

انستغرام وتويتر يتخذان اجراء ضد نضال الأحمدية