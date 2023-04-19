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الأربعاء، 19-04-2023 04:54 م

وفاة فنان عالمي شهير بنوبة قلبية -صورة

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الوكيل الاخباري - نعت صحيفة Times of India الفنان والممثل الهندي الشهير، آلو راميش الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 52 سنة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن الممثل فارق الحياة امس الثلاثاء إثر نوبة قلبية.

وفي تعليق على خبر رحيل راميش قال المخرج، أناند رافي: "منذ اليوم الأول قدمت لي الدعم ، ولا يزال صوتك يسمع في رأسي، لا أستطيع أن أصدق أنك لم تعد موجودا..".

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وشارك الفنان في 50 عمل فني وسينمائي، منها: Tholubommalata، و Veedhi، و Blade Babji، و Kerintha، وأثار في هذه الأعمال إعجاب الجمهور من خلال روح الدعابة ومهاراته الاستثنائية في التمثيل. وكالات




 




 

 


 

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