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الأربعاء، 15-09-2021 08:35 ص

وفاة فنان مصري في حادث سير

هيبه


الوكيل الإخباري - لقي الفنان المصري أحمد هيبة حتفه في حادث سير مأساوي خلَّف عدداً من الضحايا.

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وقالت زوجة الراحل، بحسب موقع «اليوم السابع»: «زوجي توفاه الله منذ 3 أيام في حادث ميكروباص، والسواق هرب ومش لاقيينه، وأنا حامل وهولد ابني الرابع كمان كام يوم، وعندي 3 أطفال، ولا أملك قوت يومي».


وأضافت: «السواق دمر أسرة كاملة، ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق، لأن زوجي كان يعمل باليوم».


يُذكر أن بدأ أحمد هيبة عمله في التمثيل منذ عام 2000 في مسلسل «أوان الورد»، ثم شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: فيلم «الرجل الأبيض المتوسط»، وفيلم «مافيا»، وفيلم «عمارة يعقوبيان»، وفيلم «آسف على الإزعاج»، ومسلسل «تامر وشوقية».

 

البيان

 


 




 

 


 

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