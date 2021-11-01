وفاة مصمم الأزياء اللبناني حنا توما بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري - فارق مصمم الأزياء اللبناني حنّا توما الحياة اليوم الإثنين بعد معاناة مع المرض، وكان استخدم الكثير من الاقمشة مثل الدانتيل والاورغانزا في تصاميمه، خرجت عروضه حدود لبنان، الى ان وصلت للدول الاوروبية وتحديداً باريس.

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موقع "الفن" اجرى مؤخرا مقابلة مع المصمم حنا توما، إضافة الى ابنته مصممة الأزياء شيرين توما التي أكدت أنها هي من دفعت بوالدها إلى تصميم كل ما هو عصري.



وأكدت أن والدها يمتلك خبرة كبيرة ترغب بأن تحافظ على صورتها في المستقبل.

وتعامل مع الكثير من الفنانات، وابرزهن الشحرورة صباح.

المصدر - الفن

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