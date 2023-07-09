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الأحد، 09-07-2023 07:15 ص

فنانة أردنية تتعرض لحالة تسمم شديدة في مصر - صورة

مريضة 2


الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة الأردنية مي سليم أن شقيقتها الفنانة ومصممة الأزياء، دانا حمدان، تعرضت لحالة تسمم شديدة وأنها تلقت العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

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ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها الفنانة دانا حمدان، وهي على فراش المرض بالمستشفى، معلقة عليها بالقول "ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب".


وعادت لتكتب أيضا "الحمد لله دانا كويسة وبخير.. شكرا لكل الناس اللي سألت".


وفي تصريحات، أوضحت مي سليم أن شقيقتها كانت تعاني من تسمم، أدى إلى تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى.


وأشارت إلى أن شقيقتها دانا حمدان غادرت من المستشفى، مؤكدة أن حالتها تتحسن الآن بشكل كبير.

 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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