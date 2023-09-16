السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 04:35 م

ويل سميث يناشد باللغة العربية التبرع لضحايا المغرب - فيديو

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الوكيل الإخباري- ناشد الممثل الأمريكي ويل سميث تقديم المساعدات والتبرع لضحايا زلزال المغرب.

وظهر سميث في فيديو مع المخرجين المغربيين عادل العربي وبلال فلاح، داعياً للتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال، وبدأ حديثه بإلقاء التحية بالعربية: "السلام عليكم".

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واستكمل سميث حديثه ودعوته للمساعدة بالإنجليزية، قائلاً: "لاشك أن الجميع علم بالزلزال المأساوي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم تقديم المساعدة الممكنة".

 


وأشار إلى أن لصديقيه العربي وفلاح عائلات وأقارب في المغرب ولايزالون يعانون من الزلزال، لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهها المغاربة بعد الكارثة.

 

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