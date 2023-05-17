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الأربعاء، 17-05-2023 11:02 ص

ياسر العظمة ينعى الراحل هشام شربتجي: " في يوم ميلادي يرحل عنا صديق عزيز"

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الوكيل الإخباري- نعى الفنان السوري ياسر العظمة صديقه المخرج هشام شربتجي، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

ونشر ياسر العظمة على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورتين جمعته بالراحل في مرحلة الشباب، وأرفقهما بتعليق مؤثر قال فيه: "في يوم ميلادي يرحل عنا صديق عزيز ، بدأنا معاً مسيرة الفن الاحترافي الطويل ، فاستعذبنا البدايات ، واقتحمنا الدروب الشائكة، وأذللنا الكثير من المصاعب ، ومهدنا الطريق الوعر امام من مشى معنا أو بعدنا في ذات الطريق رحمة الله عليك ياصديقي الغالي هشام".

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وأضاف: "تعازيَّ الحارة لابنته المخرجة الشابة رشا شربتجي ، ولابنه المخرج والمصور يزن ، ولكافة أسرته وأقربائه .اسكنه الله فسيح جنانه ،وغفر ذنوبه جميعاً ، وماالبقاء الا لوجه الله تعال".

 





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