الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

الأربعاء، 03-05-2023 09:58 ص

نانسي عجرم تبتكر طريقة جديدة للاحتفال بميلادها مع محبّيها-فيديو

10877991-347421665


الوكيل الإخباري- كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مفاجأة خاصة تحضّر لها بالتزامن مع يوم ميلادها الموافق فيه 16 أيار/مايو من الشهر الجاري، معلنة أن الاحتفال سيكون مختلفاً وبين جمهورها ومحبيها.

اضافة اعلان


وظهرت نانسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في "انستغرام" بملابس كاجوال، وتحدثت بعفوية عن المفاجأة والطريقة الجديدة التي ستعتمدها للاحتفال مع محبيها بيوم ميلادها قائلةً: "هالسنة حابّة عيّد بيوم ميلادي معكم، ابعتولي كل شي حابين تقولولي إياه على إنستغرام وتويتر وفيسبوك، ويوم 16 مايو راح جاوب على كل الأسئلة والمعايدات، السنة راح نعيّد سوا، بحبكم كتير".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع خطوة نانسي التي تقرّبها أكثر من الجمهور، وتلقائيتها في التعامل مع محبيها من كل الأعمار، وانهالت عليها المعايدات والأسئلة بعد وقت قصير من إعلانها عن هذه الخطوة بمناسبة ميلادها.
وكانت نانسي عجرم قد أحيت وبمناسبة عيد الفطر المبارك حفلاً غنائياً في مدينة بغداد بالعراق، قدّمت خلاله مجموعة من أغانيها المميزة التي تفاعل معها جمهور الحفل.

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

مطالبات بإلغاء حفل أصالة في متحف الحضارات.. ما علاقة آمال ماهر؟

WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.14.24

ام كلثوم بحفل "هولوجرام" غنائي في عمان الشهر القادم

1041133664_0_0_3935_2214_2072x0_60_0_0_4af4570ca3ea57997f3f387a23175385

حقيقة وفاة عادل امام

432

مصطفى درويش يضع وصيته قبل وفاته .. وشقيقه يكشف آخر اللحظات

111111111111111111111

شريف الشرقاوي يشارك اول الصور بعد عودته لنسرين طافش

IMG-20230501-WA0015-1

"مش قادرين نصدق" .. نجوم الفن ينعون الفنان مصطفى درويش

أخبار متعلقة
6666666

فيديو - روجينا تحتفل بيوم ميلادها بملابس "ستهم"

308874630_2912377155737668_7749204637267113145_n

رسالة مؤثرة من غيثة العلاكي لزوجها سعد لمجرد في يوم ميلاده