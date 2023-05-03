نانسي عجرم تبتكر طريقة جديدة للاحتفال بميلادها مع محبّيها-فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مفاجأة خاصة تحضّر لها بالتزامن مع يوم ميلادها الموافق فيه 16 أيار/مايو من الشهر الجاري، معلنة أن الاحتفال سيكون مختلفاً وبين جمهورها ومحبيها.

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وظهرت نانسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في "انستغرام" بملابس كاجوال، وتحدثت بعفوية عن المفاجأة والطريقة الجديدة التي ستعتمدها للاحتفال مع محبيها بيوم ميلادها قائلةً: "هالسنة حابّة عيّد بيوم ميلادي معكم، ابعتولي كل شي حابين تقولولي إياه على إنستغرام وتويتر وفيسبوك، ويوم 16 مايو راح جاوب على كل الأسئلة والمعايدات، السنة راح نعيّد سوا، بحبكم كتير".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع خطوة نانسي التي تقرّبها أكثر من الجمهور، وتلقائيتها في التعامل مع محبيها من كل الأعمار، وانهالت عليها المعايدات والأسئلة بعد وقت قصير من إعلانها عن هذه الخطوة بمناسبة ميلادها.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت وبمناسبة عيد الفطر المبارك حفلاً غنائياً في مدينة بغداد بالعراق، قدّمت خلاله مجموعة من أغانيها المميزة التي تفاعل معها جمهور الحفل.



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