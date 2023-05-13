السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 03:55 م

تركي آل الشيخ ينعى الفنان عبدالكريم عبدالقادر بكلمات مؤثرة

تركي-آل-الشيخ-ناعيا-عبدالكريم-عبدالقادر-فقدنا-أحد-رموز-الأغنية-الخليجية-والعربية-1683951978516


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، مساء الجمعة، وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد أن أمضى 60 عاما في رحلة العطاء الفني للأغنية الكويتية خصوصا والخليجية عموما.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أن وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر جاءت بعد معاناة مع المرض.

من جهته نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنان الراحل قال بتعليق عليه: " رحلت جسداً يا أبو خالد لكن ستبقى محفورا في وجداننا وذاكرتنا…اليوم لن تبات الكويت حزينة فقط…آخر تواصل لي معك في تكريم طلال مداح وكنت يا بوخالد مصر بشكل كبير على المشاركة والحضور وعرفت من أخي الشاعر خالد البذال عن ظرفك الصحي وقلت لك مشاعرك واصلة وأتمنى أن ترتاح…وتفاهمت مع أخي خالد على الاستعداد لتكريم الصوت الجريح في اكتوبر او نوفمبر 2023 لكن إرادة الله سبقت كل شيء والحمدلله على كل حال…لن أنسى ملحمة وطن النهار سنة 1991…اليوم فقدنا فنان اصيل بهوية مميزة لا يشبه احد".


وفي تغريدة منفصلة أضاف تركي آل الشيخ: "رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمة وكل محبيه في الكويت والعالم العربي ... اليوم نفقد رمز من رموز الأغنية الخليجية والعربية ... رحمك الله يا ابوخالد".

اضافة اعلان

 

سي ان ان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3_954230_original

حمادة هلال يعتذر من جمهوره لهذا السبب!

3_953105_original

محمد هنيدي يسخر من عطل "فيسبوك" بطريقته الكوميدية

Doc-P-1034290-638108363287802220_211494_original

باسم ياخور يتلقى تهديداً بالقتل - صورة

10763841-97186972

فيديو - استقبال أسطوري لجورج وسوف في مصر

INAF_20230512224200056

الكشف عن سبب وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر

1280x960

وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر