تركي آل الشيخ ينعى الفنان عبدالكريم عبدالقادر بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، مساء الجمعة، وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد أن أمضى 60 عاما في رحلة العطاء الفني للأغنية الكويتية خصوصا والخليجية عموما.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أن وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر جاءت بعد معاناة مع المرض.



من جهته نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنان الراحل قال بتعليق عليه: " رحلت جسداً يا أبو خالد لكن ستبقى محفورا في وجداننا وذاكرتنا…اليوم لن تبات الكويت حزينة فقط…آخر تواصل لي معك في تكريم طلال مداح وكنت يا بوخالد مصر بشكل كبير على المشاركة والحضور وعرفت من أخي الشاعر خالد البذال عن ظرفك الصحي وقلت لك مشاعرك واصلة وأتمنى أن ترتاح…وتفاهمت مع أخي خالد على الاستعداد لتكريم الصوت الجريح في اكتوبر او نوفمبر 2023 لكن إرادة الله سبقت كل شيء والحمدلله على كل حال…لن أنسى ملحمة وطن النهار سنة 1991…اليوم فقدنا فنان اصيل بهوية مميزة لا يشبه احد".





وفي تغريدة منفصلة أضاف تركي آل الشيخ: "رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمة وكل محبيه في الكويت والعالم العربي ... اليوم نفقد رمز من رموز الأغنية الخليجية والعربية ... رحمك الله يا ابوخالد".

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