ياسر العظمة يهاجم "باب الحارة" ويصفه بهذه الكلمات !

الوكيل الإخباري- انتقد الممثل السوري ياسر العظمة في حلقة جديدة من برنامجه الذي يطل به عبر قناته على يوتيوب الاعمال الدرامية السورية خلال الفترة الاخيرة، واصفا اياها بـ"الدراما المريضة"، مؤكداً انه لم يشاهد حتى الان ومنذ فترة عملا يفتخر به، لافتا الى ان من يقف وراء الدراما في الوقت الحالي إما جاهل او تاجر او غبي او اميّ او جميع هذه الصفات معا.

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وكان لمسلسل "باب الحارة" حصة كبيرة من هجوم العظمة على الدراما السورية، إذ وصفه بـ"الفنتازيا"، مؤكدا انه لا علاقة له بتلك الحقبة التاريخية.

كما انتقد العظمة تصوير المرأة السورية في العمل على انها ضعيفة وخانعة لزوجها.



وكذلك تطرق العظمة الى مسلسل "جوقة عزيزة" واصفا إياه بالعمل "الضعيف" والذي يميل الى تفاهة الطرح، مشيرا الى انه مسروق من الفن المصري القديم ولا يمثل البيئة والمجتمع السوري.

وايضاً من الاعمال التي انتقدها العظمة كان مسلسل "الهيبة"، إذ اشار الى انه يحرض على العنف والاجرام ويفسد الشباب.





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