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الخميس، 30-03-2023 01:30 م

ياسر جلال: الفنانون يواجهون صعوبات... ولا منافسة في رمضان

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان ياسر جلال عن الصعوبات التي تواجه الفنانين واصفاً مهنة الفن بأنها صعبة جداً، ومؤكداً انه يمارس التمرينات الرياضية ليحافظ على لياقته البدنية وحتى يستمر في التألق.

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وقال ياسر في تصريحات صحافية: "في الحقيقة أواجه صعوبات مثل باقي الزملاء من الفنانين، بسبب أن مهنة الفن تحمل الكثير من الصعوبات على عكس ما يتصوره البعض، لأننا نتعامل بمشاعرنا وأحاسيسنا، وأيضا هناك بعض المشاهد يكون الفنان فيها بحالة من الحزن بسبب ظروف ما في حياته، ولكن يظهر بملامح الضحك والابتسامة أمام المشاهد، الحمد الله ربنا بيقوينا في الأول والآخر".


وعن سر ظهوره بلياقة بدية في كل أعماله، قال جلال: "من أجل الحفاظ على شكلي ولياقتي، أمارس الرياضة بشكل مستمر وأستقطع جزءاً من راحتي ونومي، بسبب أني أحيانا أصوّر بـ 15 و20 ساعة متواصلة، فلذلك لابد من ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وذلك مهم وليس سهلاً أبداً، نظراً لأننا في بعض الأوقات نصوّر في فصل الشتاء والصيف، وأحياناً نرتدي ملابس شتوية في فصل الصيف، وأيضاً ملابس صيفية في الشتاء وهكذا...، وكل ذلك وأكثر ولكن نحاول ألا يؤثر هذا فينا".


وعن رؤيته للمنافسة في موسم رمضان الحالي في ظل وجود هذا العدد من النجوم والنجمات، قال ياسر جلال: "الحمد الله كل سنة رمضان يكون عامراً بالعديد من الأعمال الفنية لكثير من النجوم والنجمات، وهذا شيء عظيم، وأنا لا أطلق لفظ منافسة على الأعمال الرمضانية بل أفضل قول مشاركة، جميعنا نتشارك، ولا نتسابق، بل نقدّم فناً ولكل فن لونه وطعمه ومذاقه الخاص، وكلها تثري الدراما المصرية التي أصبحت غنية بنجومها ومبدعيها ومنتجيها وفنانيها، والمستفيد الأكبر هو المشاهد المصري الذي يتابع عدداً من الأعمال الفنية لنجمه المفضل، لذلك فهي لا تُسمى منافسة بل مشاركة ننضم إليها جميعاً لإسعاد المشاهد وإثراء الدراما المصرية والعربية".

 

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