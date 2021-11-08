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الإثنين، 08-11-2021 01:16 م

ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري"، إلا أن هذه الصورة، حملت الكثير من المعاني خاصة وأنها ذكرت فيها "شاهدوني وأنا انمو".

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متابعو صبري تداولوا الصورة وأشاروا إلى أنها حامل، خاصة وأن داخل الصورة، "ضوء" يخرج من بطن أنثى، وإنهالووا بتعليقات التبريك، متمنين أن يكون هذا الأمر حقيقاً وأن لا يكونوا قد تكهنوا بشكل خاطئ.

 


 

المصدر - الفن 

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