الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

النواب: نتابع قضية المعلمين المحالين للتقاعد المبكر

تحذير أمني للأردنيين

تربية الزرقاء لـ الوكيل: تشكيلات جديدة للطلاب في مدارس منطقة جبل طارق

دائرة الأحوال المدنية: حملة توعوية ترويجاً لخدماتها الالكترونية

الطاقة: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للأردنيين

اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

اصابات بحادث سير بين 5 مركبات على طريق إربد عمان

الصحة: 5-6 آلاف حالة عقر كلاب في الاردن سنويا

وزير الداخلية: قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الأحد، 31-10-2021 11:51 ص

حقيقة مقاضاة أبو هشيمة والد زوجته ياسمين صبري

image (2)


الوكيل الإخباري - نفى مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إصدار أي تصريحات بشأن والد زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري.

اضافة اعلان

وأكد الجمل أن هذه الأمور عائلية ولا يمكن حلّها عن طريق التراشق المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان والد ياسمين صبري قد نشر مؤخرا صورا لها معه من خطوبتها الأولى لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ زواجها من أبو هشيمة.

 

واشار والد ياسمين الى أنها اصبحت مشغولة بالسفر من بلد الى آخر وقضاء وقتها في اليخت من رفضها حضور زواج شقيقها.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
karim12

إصابة كريم محسن بفيروس كورونا

لوبيز

جينيفر لوبيز تكشف عن رقم هاتفها ورسائل تصلها بالملايين

5295071_1554284225

حقيقة معاناة زينة مكي من رهاب التصوير

a1f31047dc

رحمة رياض تبكي على المسرح في العراق - فيديو

1_13

هاندا أرتشيل في أحدث ظهور لها - صورة

MV5BMjE5YTlmZjAtNWExZi00ZTU1LWE1ZmMtMDUxNTA4MTBhYTAxXkEyXkFqcGdeQXVyNzQwMzAwNTI@._V1_

محمد رمضان يستعرض دراجة نارية ومروحية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات - صور

أخبار متعلقة
والد-ياسمين-صبري-يهاجمها

والد ياسمين صبري ينشر صور خطوبتها الأولى -شاهد

352596_0

ياسمين صبري تكشف إنقطاع العلاقة بينها وبين والدها - فيديو

yas3_3

ياسمين صبري... أحداث مسلسلي الجديد لا تخص حياتي الشخصية - فيديو

17ipj-17-730x438

ياسمين صبري تكشف عن عدم مبالاتها على هجوم والدها عليها - صور

6313398_1627031697

ياسمين صبري تبهر الجمهور باطلالتها الأخيرة - صور وفيديو

EV33bVkUwAATnbE

ياسمين صبري بأحدث ظهور لها -صور