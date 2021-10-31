حقيقة مقاضاة أبو هشيمة والد زوجته ياسمين صبري

الوكيل الإخباري - نفى مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إصدار أي تصريحات بشأن والد زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري.





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وأكد الجمل أن هذه الأمور عائلية ولا يمكن حلّها عن طريق التراشق المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان والد ياسمين صبري قد نشر مؤخرا صورا لها معه من خطوبتها الأولى لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ زواجها من أبو هشيمة.

واشار والد ياسمين الى أنها اصبحت مشغولة بالسفر من بلد الى آخر وقضاء وقتها في اليخت من رفضها حضور زواج شقيقها.

المصدر - الفن

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