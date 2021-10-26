ياسمين صبري... أحداث مسلسلي الجديد لا تخص حياتي الشخصية - فيديو

الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة ياسمين صبري على توضيح عدة أمور أثارت الجدل حول مسلسلها الجديد المنتظر عرضه بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، مؤكدة أن العمل ليس من تأليفها ولا علاقة لها باختيار بقية نجومه من الممثلين، والأهم أنه لا يقتبس أحداثه من حياتها الشخصية كما روج البعض.





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ياسمين أكدت أن المسلسل من "فكرتها فقط" ولكنها لم تدرس التأليف حتى تشارك في كتابة السيناريو والحوار، وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج " The Insider بالعربي.

أن كل ما في الأمر أن حوارها الذي تحدثت فيه عن المسلسل كان مع مجلة أمريكية، لكن الصحف والمواقع المصرية غيّرت معنى الكلام، وقالت: الصحف حوّرت الكلام، أنا طبعا مش بألف لأني مدرستش التأليف ولا عندي موهبة التأليف.

أضافت: المسلسل قصته حلوة أوي ومؤثرة جدا، ولكن لا علاقة بين الفكرة وبين حياتي الشخصية وشخصيتي داخل المسلسل بعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية.

ونفت ياسمين تدخلها لاختيار نجوم العمل قائلة: من ساعة ما ابتديت التمثيل عمري ما تدخلت في اختيار فريق الممثلين، كل واحد في فريق العمل لازم هو اللي يحطه شروطه وخبرته في الشغل، دي حاجة بتاعت المخرج.





المصدر - سيدتي