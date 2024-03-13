ياسمين عبد العزيز: غيابي عن دراما رمضان ترند

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تصدرها "الترند" رغم عدم مشاركتها في أي عمل فني برمضان 2024، ونشرت صورة تهكمية من كواليس حوارها الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي وعلقت قائلة: "الحمد لله، عدم وجودي السنة دي في رمضان ترند مصر والعالم كله".



واحتفلت عبدالعزيز بتصدرها الترند عبر حسابها على "إنستغرام" وتفاعل مع المنشور عدد كبير من متابعي النجمة وفنانين منهم صبا مبارك التي علقت على المنشور قائلة :"عشان أنت أحلى وحدة".

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وجاءت أغلب التعليقات للتعبير عن أسف الجمهور لغياب ياسمين عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان .





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