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الإثنين، 29-08-2022 07:06 ص

يدمي القلوب .. فيديو مؤثر لابن جورج الراسي

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الوكيل الإخباري - فيما لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي يشكل صدمة للوسط الفني والجمهور، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر محادثة أجراها الفنان الراحل جورج الراسي مع طفله "جو"، وذلك قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع وقع فجر السبت على طريق المصنع الدولية.

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وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: "اشتقتلّك قدّ الكون"، ويضيف: "أنا قلبي بموت فيك".


وللفنان جورج الراسي ابن وحيد هو "جو" من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم. وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في إحدى حفلاته.


"عايش كرمالك"
كما كان ينشر أكثر من صورة مع طفله الوحيد "جو" وعبّر عن حبه الكبير له، ومن بين الصورة المنشورة صورة يظهر فيها جورج وهو يحمل ابنه وكتب: "أنا عايش كرمالك".

 

 

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