يسرا تحضر لمفاجأة متابعيها بهذه الخطوة

الوكيل الإخباري - علمت مصادر خاصة لموقع "الفن"، أن الممثلة المصرية يسرا قد بدأت نشاطها لإستقبال جمهورها على الشاشة الصغيرة، إذ تحضر حاليا فى تكتم شديد لبرنامج جديد ستقدمه خلال الاشهر الاولى من 2022.

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وتستضيف يسرا من في هذا البرنامج مجموعة من النجوم و رجال المجتمع و كذلك مجموعة من البلوجر المعروفين على السوشيال ميديا على أن تدور الحوارات داخل إطار إنساني.

الجدير بالذكر أن يسرا كانت من أوائل النجمات اللاواتي تعاقدن على مسلسلات رمضان حيث وقعت مع المنتج جمال العدل مسلسل " احلام سعيدة " و الذى تعود به يسرا إلى الكوميديا بعد آخر عمل كوميدي قدمته و هو "شربات لوز".

المصدر - الفن