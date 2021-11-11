الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

يوتيوب ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

الحكومة توضح أسباب إبقاء العمل بقانون الدفاع

إرادة ملكية بتعيين 3 أشخاص في مجلس الأعيان

ترفيعات في الجيش والأجهزة الأمنية

بيع كمبيوتر خشبي من إنتاج آبل في مزاد علني مقابل 400 الف دولار

وزارة الزراعة تعتزم تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة

وزير التربية والتعليم : استراتيجية مدتها 10 أعوام لمستقبل التعليم

النقل تنفي استيفاءها رسوم بدل طرود

الكشف عن موعد خطاب العرش وافتتاح 'عادية الأمة'

عاجل

إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

الخميس، 11-11-2021 10:21 ص

يسرا تحضر لمفاجأة متابعيها بهذه الخطوة

7760_yusra1-new


الوكيل الإخباري - علمت مصادر خاصة لموقع "الفن"، أن الممثلة المصرية يسرا قد بدأت نشاطها لإستقبال جمهورها على الشاشة الصغيرة، إذ تحضر حاليا فى تكتم شديد لبرنامج جديد ستقدمه خلال الاشهر الاولى من 2022.

اضافة اعلان

 

وتستضيف يسرا من في هذا البرنامج مجموعة من النجوم و رجال المجتمع و كذلك مجموعة من البلوجر المعروفين على السوشيال ميديا على أن تدور الحوارات داخل إطار إنساني.

 

الجدير بالذكر أن يسرا كانت من أوائل النجمات اللاواتي تعاقدن على مسلسلات رمضان حيث وقعت مع المنتج جمال العدل مسلسل " احلام سعيدة " و الذى تعود به يسرا إلى الكوميديا بعد آخر عمل كوميدي قدمته و هو "شربات لوز".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20210426-WA0025

غدير السبتي تتعرض لإصابة في موقع تصوير مسلسلها الجديد

معتصم-النهار

معتصم النهار ونادر صعب معاً - صورة

340830_0

ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند مجدداً

images-2019-12-16T225658.808

فيديو طريف لـ ماجدة زكي وهي تحتفل بعيد ميلادها

6f0b9a16-d7bb-4b41-a42b-d3cea4f107ad_16x9_1200x676

مشاهير فارقوا الحياة جراء إصابتهم بكورونا عام 2021

Dorra-Zarrouk-2

شاهد ...درة تودع جدتها بكلمات مؤثرة

أخبار متعلقة
محمد-حماقي

محمد حماقي يغضب المصريين بسبب تصرفه - فيديو

1cf3fd1f-05cf-4955-8bfc-8135828f4d4f

نادين نجيم تحتفل بـ 14 مليون متابع - صورة