يسرا تدعم فنان شهير مصاب بالسرطان - صورة

الوكيل الإخباري- وجهت الفنانة يسرا، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، رسالة دعم للفنان أشرف مصيلحي، في أزمته الصحية التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

اضافة اعلان

ونشرت يسرا صورة لأشرف وعلقت عليها قائلة: "ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب، تلميذ يوسف شاهين، ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال، وأولادك، ولكل جمهورك، أشرف مصيلحي".



وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي قد كشفت عن وقوف عدد كبير من نجوم الفن بجانبها في أزمة مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي حيث عبّرت عن امتنانها لأصدقائها وأصدقاء زوجها من الوسط الفني، وذلك لدعمهم له منذ إصابته بالسرطان قبل ثلاث سنوات، موضحة أنهم لا يزالون يعرضون المساعدة رغم عدم حاجتهم إليها.







لها