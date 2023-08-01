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الثلاثاء، 01-08-2023 05:25 م

كشف تطورات حالة شمس البارودي وحسن يوسف بعد وفاة نجلهما

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، تطورات الحالة الصحية والنفسية للفنانين حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، بعد وفاة نجلهما عبد الله غرقا في الساحل الشمالي مساء السبت الماضي.

وأكد الدكتور أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن حسن يوسف وشمس البارودي يحاولان الرضا والتماسك في هذه المحنة الصعبة.

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وقال أشرف زكي تعليقا على السؤال عن حالتهما الصحية والنفسية: "هو مؤمن، كان بيحاول التماسك، لكن أول ما قولت له شد حيلك، قال لي ادعي له يا أشرف، لكن هما طبعا في كرب وفي مصاب أليم".


شدد أشرف زكي على أن عدداً من الفنانين أصر على الانتظار لمشاركة حسن يوسف وشمس البارودي أحزانهما على وفاة نجلهما، على الرغم من الارتباك الذي حدث في موعد الجنازة والدفن، نظرا لإجراءات خروج الجثمان من المستشفى.


وعن حالة شمس البارودي تحدث أشرف زكي لعزة مصطفى قائلا: "أنا طبعا شوفتها وشوفتهم كلهم، هما بيحاولوا الرضا والتماسك، لكن في الآخر ده مصاب أليم وده ضناهم".


في سياق متصل نفى أشرف زكي الشائعات التي تتردد حول منع الصحفيين من تصوير مراسم الجنازة، موضحا أن مسجد الشرطة له طقوس معينة في ممارسة مهام العمل، مما استدعى وقوف البعض في جانب مخصص.


يذكر أن عبد الله نجل حسن يوسف وشمس البارودي، توفي غرقا يوم السبت الماضي، في أحد شواطئ الساحل الشمالي، بعد إصراره على النزول للسباحة ليلا بحسب شهود عيان على الحادث، وتمت صلاة الجنازة عليه ودفنه أمس الاثنين بمشاركة عدد من النجوم والفنانين.

 

ليالينا

 




 

 


 

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