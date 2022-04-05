يسرا تفقد نظرها في حادث سير وهذا ما حصل في أحلام سعيدة

الوكيل الإخباري - خلال تطور أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" تفقد الممثلة يسرا التي تجسد شخصية "السيدة فريدة" التي تنحدر من المجتمع المخملي بصرها وذلك بسبب حادث سير لها خلال خروجها من صالة المزادات الا انها لم تتأكد من هوية الفاعل الا انها تحلم بالحادث وتكتشف أن شقيقها الذي تسبب بفقدانها البصر فتذهب إلى نيابة قصر النيل للتبليغ عن شقيقها.



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من جهتها تلعب الممثلة إنتصار دور شقيقة الممثلة غادة عادل "شيرين" الذي تبحث لها على زوج بسبب دخولها في سن 40 وعدم ارتباطها حتى الان. غادة عادل تزور دكتورة لمعالجتها من الأرق وتجلس جانب يسرا التي تتعالج أيضا بسبب الحادث الذي تعرضت. أما الممثلة مي كساب تظهر خلال معالجتها من الأرق ايضاً وذلك بعد زوجها "نور محمود" الذي تزوج عليها.

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