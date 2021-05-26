الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحواتمة يبحث تعزيز التعاون مع الصين

افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

وزير التربية : مساق جديد بالمدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

التعليم العالي: لا قرار بعد بشأن دوام الفصل الصيفي

دعوة المزارعين لتوريد القمح والشعير للصوامع

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

الفصل الصيفي لطلبة الجامعات إلكترونيا

الأربعاء، 26-05-2021 01:07 م

يوتيوب يحذف أغنية 'إنساي' بعد تخطّيها حاجز الـ180 مليون مشاهَدة!

omRen


الوكيل الاخباري - حذف موقع "يوتيوب" أغنية "إنساي" للنجمَين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، من دون إيضاح الأسباب.

اضافة اعلان

وذكرت مواقع إعلامية مغربية أنّ الحذف تم بناءً على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد إثر خلافه مع محمد رمضان على العائدات المالية للأغنية.


ونقل موقع "360" عن مصدر مقرّب من سعد لمجرد، أن محمد رمضان رفض دفع المبالغ المتوجّبة عليه من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" بعد مرور عامين على طرحه في "يوتيوب" وتخطّيه حاجز الـ180 مليون مشاهَدة.


يُذكر أنّ الأغنية تتعرّض للحذف للمرّة الثانية على "يوتيوب"، إذ حذفتها الشركة المنتجة من على موقعها ومن قناة محمد رمضان في "يوتيوب" بسبب انتهاك لحقوق شركة Lucky Light Movie Music حسب ما كُتب على الفيديو المحذوف في نهاية عام 2019.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ki-1

والدة حلا الترك ترد لأول مرة على محامي ابنتها بعد 'معلومة قلبت الرأي العام ضدها'!

عمرو-أديب

اقتحام استديو الاعلامي عمرو أديب وإجباره على إنهاء فقرة الأخبار.. شاهد

16505427891621972705

بعد بتر ساقه.. توجيهات من السيسي بشأن الفنان شريف دسوقي

IMG_20200221_183433

مغنية كورية تكشف عن مشروع فني يجمعها بمغني خليجي

تامر-حسني

رسالة مؤثرة من الفنان تامر حسني لشريف دسوقي بعد بتر قدمه!.. صورة

315871_0

تفاصيل مثيرة لمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين!

أخبار متعلقة
moh1-1110x564

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده برفقة عائلته.. شاهد

9999117816

هجوم حاد على محمد رمضان بعد وفاة الفنان سمير غانم!.. فيديو

6346

الفنانة هنا الزاهد تثير الجدل بصورة من داخل كابينة طائرة.. شاهد

bd78efb20c97b7fbab782f37d624955ecff7c854-160521053918

محمد سامي يواجه أزمة جديدة بسبب مسلسل 'البرنس'

مسلسل-موسى-1

وفاة أحد أبطال مسلسل 'موسى' بعد اصابته بفيروس كورونا.. صور

9999028491

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب ملابسه!