يوتيوب يحذف أغنية 'إنساي' بعد تخطّيها حاجز الـ180 مليون مشاهَدة!

الوكيل الاخباري - حذف موقع "يوتيوب" أغنية "إنساي" للنجمَين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، من دون إيضاح الأسباب.

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وذكرت مواقع إعلامية مغربية أنّ الحذف تم بناءً على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد إثر خلافه مع محمد رمضان على العائدات المالية للأغنية.



ونقل موقع "360" عن مصدر مقرّب من سعد لمجرد، أن محمد رمضان رفض دفع المبالغ المتوجّبة عليه من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" بعد مرور عامين على طرحه في "يوتيوب" وتخطّيه حاجز الـ180 مليون مشاهَدة.



يُذكر أنّ الأغنية تتعرّض للحذف للمرّة الثانية على "يوتيوب"، إذ حذفتها الشركة المنتجة من على موقعها ومن قناة محمد رمضان في "يوتيوب" بسبب انتهاك لحقوق شركة Lucky Light Movie Music حسب ما كُتب على الفيديو المحذوف في نهاية عام 2019.

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