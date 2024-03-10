15 نجماً يغنون تترات مسلسلات رمضان 2024

الوكيل الإخباري - انتهى النجوم والنجمات من تسجيل أغاني تترات مسلسلات دراما رمضان 2024، التي تحظى باهتمام كبير من المشاهدين، وتعد أحد أبرز عناصر نجاح العمل الدرامي.



وتشهد تترات المسلسلات الرمضانية للعام الجاري، مشاركة مطربين للمرة الأولى، وأبرزهم حمزة نمرة،، بجانب كل من إليسا، وأصالة، ونوال الكويتية، وروبي، ولينا شاماميان، ومدحت صالح، ومحمد عدوية، وأحمد شيبة وعبدالباسط حمودة، وفرقة مسار إجباري.

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وبجانب هؤلاء المطربين، حجز بعض النجوم مكانهم لغناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، من بينهم نجوم مسلسل "العتاولة"، بصوت جميع أبطاله، أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وآخرين.

روبي- زوجة واحدة لا تكفي

تغني روبي شارة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وإسماعيل نصرت، ومن إنتاج كاسيت ميديا.

لينا شاماميان- جودر (ألف ليلة وليلة)

تقدم المطربة السورية لينا شاماميان تتر مسلسل "جودر"، بعدما قدمت منذ 15 عاماً، تتر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2009، والأغنية من كلمات إسماعيل سعيد، وألحان حمزة شركس.

بيري- لانش بوكس

مطربة الراب المصرية بيري، نجلة الفنان الراحل عمر الحريري، تغني تتر مسلسل "لانش بوكس"، والأغنية بعنوان "عفاريت" من كلماتها وألحانها.

إليسا- ع أمل

المطربة اللبنانية إليسا تقدم تتر مسلسل "ع أمل" للنجمة ماغي بوغصن، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد يحيى.

نوال الكويتية- صيد العقارب

للمرة الأولى، تشارك النجمة نوال الكويتية في غناء تتر مسلسل رمضاني مصري، للنجمة غادة عبدالرازق "صيد العقارب".

أصالة- نعمة الأفوكاتو

تقدم النجمة السورية أصالة تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعنوان "يا حظ" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.

حمزة نمرة- "سر إلهي" أو "بالقانون"

يغني حمزة نمرة للمرة الأولى تتر مسلسل رمضاني، حيث يقدم أغنية البداية من كلمات حمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب، الذي يقدم مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

أحمد شيبة- حق عرب

يقدم المطرب المصري أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، ووفاء مكي، وميريهان حسين، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسار إجباري

تقدم الفرقة الغنائية المصرية مسار إجباري تتر المسلسل المصري، الذي يحمل اسم الفرقة "مسار إجباري".

أصيل هميم- من كثر حبي لك

تقدم المغنية العراقية أصيل هميم تتر المسلسل الخليجي "من كثر حبي لك"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، ولحنها عبدالله القعود، ومن توزيع ربيع الصيداوي.

مدحت صالح- إمبراطورية ميم

يجدد مدحت صالح التعاون مع خالد النبوي لتقديم تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"، بعد عامين من تقديمه تتر مسلسل "راجعين يا هو" عام 2022.

محمد عدوية- صلة رحم

يغني المطرب المصري محمد عدوية تتر مسلسل "صلة رحم"، بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، والعمل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.



عبدالباسط حمودة- المعلم

يقدم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة تتر مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

رضا البحراوي- محارب

يغني المطرب الشعبي رضا البحراوي تتر مسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وغفران ومحمود الليثي، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، ومن تأليف سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.



وائل الفشني- بيت الرفاعي

يقدم المنشد وائل الفنشي تتر مسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة أمير كرارة، و أحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل والعمل تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



نوال عبد الشافعي- فراولة

تقدم صاحبة أغنية "مخصماك" تتر مسلسل "فراولة"، بطولة نيللي كريم، وشيماء سيف ومحمد عبد العظيم وأحمد فهيم ودنيا ماهر وعلا رشدي وصدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.



مسلسل مليحة

أما مسلسل "مليحة"، الذي يتناول القضية الفلسطينية، فحرص صناعه على تقديم موسيقى قائمة على الفلكلور والتراث الفلسطيني، والذي يقوده الموسيقار المصري خالد حماد، الذي أكد أنه من أصعب الأعمال الدرامية التي يشارك فيها، كونها تناقش قضية مهمة.

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