أجرها يلامس المليون دولار.. نجمة عربية تتصدر دراما رمضان 2026

وأكد مكتبها الإعلامي أن هذا التعاقد يُعد تتويجًا لنجاحها المتواصل، خصوصًا في رمضان الماضي من خلال مسلسلي "إش إش" و**"نعمة الأفوكاتو"**.
المسلسل الجديد من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد علي، ويُعرض عبر قناة MBC مصر، ويمثل تحولًا جديدًا في مشوار مي عمر الفني بتعاونها مع مخرج غير زوجها محمد سامي، الذي أخرج آخر أعمالها الناجحة.
كما تستعد مي لتصوير فيلم جديد بعنوان "شمشون ودليلة" مع الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون بينهما، ضمن إطار أكشن كوميدي.
وعلى صعيد آخر، حققت مي عمر إنجازًا عالميًا بدخولها قائمة "أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2025"، وحصولها على المركز الثامن عالميًا، كأول مصرية تصل إلى هذا الترتيب .
-
أخبار متعلقة
-
ما صحة خبر وفاة عبير الصغير بعد تصدرها ترندات غوغل؟
-
سلوم حداد يدافع عن وجهة نظره في أزمة "الفصحى المصرية" (فيديو)
-
شاهد دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا
-
بعد الإفراج عنها.. أول تعليق من مرام البلوشي (فيديو)
-
شمس البارودي تكشف سبب ظهورها المكثف وحقيقة عودتها للفن
-
وفاة فنانة تركية مشهورة بعد سقوطها من شرفة منزلها - صورة
-
قصي خولي يروّج للموسم الثاني من برنامج "من سيربح المليون؟" عبر قناة دبي
-
شاهد وفاء الكيلاني تتدخل خلال مقابلة زوجها تيم حسن وتحرجه