أجرها يلامس المليون دولار.. نجمة عربية تتصدر دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- وقّعت الفنانة المصرية مي عمر عقد بطولة مسلسل جديد بعنوان "غسيل ومكوة" من المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بأجر يُقدّر بـ 50 مليون جنيه مصري (نحو مليون دولار)، لتصبح بذلك الأعلى أجرًا بين نجمات الدراما المصرية.

وأكد مكتبها الإعلامي أن هذا التعاقد يُعد تتويجًا لنجاحها المتواصل، خصوصًا في رمضان الماضي من خلال مسلسلي "إش إش" و**"نعمة الأفوكاتو"**.



المسلسل الجديد من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد علي، ويُعرض عبر قناة MBC مصر، ويمثل تحولًا جديدًا في مشوار مي عمر الفني بتعاونها مع مخرج غير زوجها محمد سامي، الذي أخرج آخر أعمالها الناجحة.



كما تستعد مي لتصوير فيلم جديد بعنوان "شمشون ودليلة" مع الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون بينهما، ضمن إطار أكشن كوميدي.



وعلى صعيد آخر، حققت مي عمر إنجازًا عالميًا بدخولها قائمة "أجمل 100 وجه نسائي في العالم لعام 2025"، وحصولها على المركز الثامن عالميًا، كأول مصرية تصل إلى هذا الترتيب .