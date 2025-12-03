أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

دبي – القرية العالمية: المطربة السعودية موضي الشمراني تحيي أمسية غنائية يوم 14 ديسمبر، مقدمة أبرز أغانيها الخليجية.
مهرجان "ساوند ستورم": 11-13 ديسمبر، عروض متنوعة لفنانين مثل إبراهيم السلطان وعايض ودي جي موش، مع إيقاعات شبابية وصاخبة.
بيروت والرياض: عاصي الحلاني في بيروت يوم 27 ديسمبر، وأنغام في موسم الرياض يوم 31 ديسمبر، كما تحيي أمسية في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.
أبوظبي: ليلة رأس السنة تجمع هيفاء وهبي وناصيف زيتون، بتقديم أغانيهما الشهيرة.
الدمام – مسرح الظهران إكسبو: 5 ديسمبر، بمشاركة الشامي، أنغام، رامي صبري، وتامر عاشور.
أبوظبي – الاتحاد أرينا: 27 ديسمبر، حسين الجسمي وكاظم الساهر يقدمان باقة من أشهر أغانيهما.
كتارا – الساحة الجنوبية: 25 ديسمبر، سعد الفهد وعبدالعزيز الضويحي يقدمان أغانيهما الخليجية.
دبي أوبرا: 23 ديسمبر، هاني شاكر ومي فاروق في أمسية طربية استثنائية.
الدوحة – مسرح المياسة: 5 ديسمبر، الموسيقار عمر خيرت يقدم مقطوعاته الشهيرة.
دبي – Arena Festival City: ليلة رأس السنة 2026 تحييها نجوى كرم ووائل كفوري بأضخم أمسية غنائية.
