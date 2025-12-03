الأربعاء 2025-12-03 02:29 م

أبرز حفلات نهاية عام 2025 في الوطن العربي

صورة لنجوم حفلات ختام 2025
الأربعاء، 03-12-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   يستعد عدد من نجوم الوطن العربي لإحياء حفلات موسيقية مميزة خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025، بمزيج من الطرب الأصيل والإيقاعات المعاصرة:
دبي – القرية العالمية: المطربة السعودية موضي الشمراني تحيي أمسية غنائية يوم 14 ديسمبر، مقدمة أبرز أغانيها الخليجية.
مهرجان "ساوند ستورم": 11-13 ديسمبر، عروض متنوعة لفنانين مثل إبراهيم السلطان وعايض ودي جي موش، مع إيقاعات شبابية وصاخبة.
بيروت والرياض: عاصي الحلاني في بيروت يوم 27 ديسمبر، وأنغام في موسم الرياض يوم 31 ديسمبر، كما تحيي أمسية في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.
أبوظبي: ليلة رأس السنة تجمع هيفاء وهبي وناصيف زيتون، بتقديم أغانيهما الشهيرة.
الدمام – مسرح الظهران إكسبو: 5 ديسمبر، بمشاركة الشامي، أنغام، رامي صبري، وتامر عاشور.
أبوظبي – الاتحاد أرينا: 27 ديسمبر، حسين الجسمي وكاظم الساهر يقدمان باقة من أشهر أغانيهما.
كتارا – الساحة الجنوبية: 25 ديسمبر، سعد الفهد وعبدالعزيز الضويحي يقدمان أغانيهما الخليجية.
دبي أوبرا: 23 ديسمبر، هاني شاكر ومي فاروق في أمسية طربية استثنائية.
الدوحة – مسرح المياسة: 5 ديسمبر، الموسيقار عمر خيرت يقدم مقطوعاته الشهيرة.
دبي – Arena Festival City: ليلة رأس السنة 2026 تحييها نجوى كرم ووائل كفوري بأضخم أمسية غنائية.

تعد هذه الحفلات فرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأمسيات غنائية مميزة تجمع بين الطرب الكلاسيكي والإيقاعات الحديثة في احتفالات نهاية العام.

 

