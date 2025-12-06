السبت 2025-12-06 10:45 ص

بعد عام من المنع.. فيلم "الملحد" يعود إلى السينما المصرية في هذا الموعد

فيلم الملحد
الوكيل الإخباري-   أعلن المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه الجديد "الملحد" في دور العرض المصرية يوم 31 ديسمبر، منهياً جدلًا دام أكثر من عام حول منعه من العرض. وأكد السبكي عبر صفحته على إنستغرام أن الفيلم سيُعرض ليلة رأس السنة بعد حصوله على جميع الموافقات الرسمية، ليتيح للجمهور مشاهدته لأول مرة.

وجاءت عودة الفيلم بعد حكم قضائي نهائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في نوفمبر الماضي، رفض الدعاوى المقدمة من المحامي مرتضى منصور لمنع عرض الفيلم. وأوضحت المحكمة أن الفيلم يحمل ترخيصًا رسميًا من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لعام 2023، مما يمنح الفيلم الحق القانوني الكامل للعرض.


ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بينهم أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.

 

