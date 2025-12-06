بعد عام من المنع.. فيلم "الملحد" يعود إلى السينما المصرية في هذا الموعد

وجاءت عودة الفيلم بعد حكم قضائي نهائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في نوفمبر الماضي، رفض الدعاوى المقدمة من المحامي مرتضى منصور لمنع عرض الفيلم. وأوضحت المحكمة أن الفيلم يحمل ترخيصًا رسميًا من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم 121 لعام 2023، مما يمنح الفيلم الحق القانوني الكامل للعرض.
ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بينهم أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل.
