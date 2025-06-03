أدلة تقلب الموازين.. تطور جديد في قضية محاكمة سعد لمجرد

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة للنظر في اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة للمجرد من قبل الشابة الفرنسية لورا بريول، على خلفية حادثة تعود إلى أواخر عام 2016، إلا أن المعطيات المستجدة فرضت تأجيلاً رسمياً للإجراءات.
وظهر لمجرد أمام المحكمة وهو يضع ضمادة طبية على أذنه، عقب خضوعه لعملية جراحية، وكان برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه الفنانين نزهة الركراكي والبشير عبدو، في مشهد أثار اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان الصادر عن فريقه:
"نظراً لخطورة الوقائع الجديدة التي قد تُشكّل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظّمة، يعتزم لمجرد التقدّم بشكوى رسمية لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه التطورات."
وفي خطوة لافتة، أقدم سعد لمجرد مؤخرًا على تغيير فريقه القانوني، مستبدلًا المحامي جون مارك فيديدا بمحاميين جديدين هما زوي روايو وكريستيان سان باليه، في محاولة لتعزيز موقفه القانوني في القضية التي يصرّ على براءته منها.
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