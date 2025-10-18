السبت 2025-10-18 10:23 ص
 

حقيقة وفاة الفنانة سامية الجزائري

سامية الجزائري
 
السبت، 18-10-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت شائعة وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق جمهورها داخل سوريا وخارجها. وسارعت عائلة الفنانة إلى نفي الشائعة، مؤكدة أنها بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله.

من جهتها، أوضحت ترف التقي، ابنة شقيقتها، أن الفنانة تعيش حياتها بشكل طبيعي بعيدًا عن الأضواء، وأن الشائعة لا أساس لها من الصحة. وذكرت أن والدتها شعرت بقلق كبير فور سماع الخبر وسارعت بالاتصال بالفنانة للاطمئنان عليها.


واستنكرت العائلة تكرار مثل هذه الشائعات، مشيرة إلى تأثيرها النفسي السلبي رغم الاعتياد على انتشارها بين الحين والآخر.

 

