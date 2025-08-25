الإثنين 2025-08-25 03:16 م
 

بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟

حسام حبيب
 
الإثنين، 25-08-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-   نفى الفنان حسام حبيب ما تم تداوله بشأن القبض عليه، مؤكدًا أنه يقيم في منزله بشكل طبيعي. جاء ذلك وسط جدل متجدد بعد تحذير محامي شيرين عبد الوهاب بشأن سلامتها، ورسالة غامضة من شقيقها تُلمّح إلى تورط شخص في تجارة المخدرات، رجّح البعض أنه المقصود بها.

وفي بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة، أعرب حبيب عن استيائه من الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يحاول تشويه صورته منذ سنوات.

 

ارم نيوز  

 

 

 
 
