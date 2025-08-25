بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟

الوكيل الإخباري- نفى الفنان حسام حبيب ما تم تداوله بشأن القبض عليه، مؤكدًا أنه يقيم في منزله بشكل طبيعي. جاء ذلك وسط جدل متجدد بعد تحذير محامي شيرين عبد الوهاب بشأن سلامتها، ورسالة غامضة من شقيقها تُلمّح إلى تورط شخص في تجارة المخدرات، رجّح البعض أنه المقصود بها.

اضافة اعلان



وفي بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة، أعرب حبيب عن استيائه من الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يحاول تشويه صورته منذ سنوات.